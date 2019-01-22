В Москве изъято более 4 тысяч пар контрафактной обуви

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Московская полиция пресекла деятельность организованной группы, участники которой продавали поддельную обувь. Об этом Агентству "Москва" рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что в крупных торговых центрах Москвы злоумышленники организовали оптово-розничную торговлю кроссовками с логотипами известных мировых производителей.

На самом деле товар никакого отношения к заявленным брендам не имел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в торговых и складских помещениях было обнаружено и изъято свыше 4 тысяч пар контрафактной спортивной обуви.

Возбуждено уголовное дело. Пятеро подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что представителями общественных организаций были обнаружены и закрыты несколько торговых точек, в которых продавали поддельное спиртное.