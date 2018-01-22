Студента столичного колледжа и двух его друзей ограбили на 7,1 млн рублей

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Неизвестные на севере столицы ограбили студента и двух его друзей. Преступники забрали деньги и личные вещи потерпевших, общий материальный ущерб составил около 7,1 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел ночью 21 января. В полицию поступила информация о грабеже на улице 1-я Сестрорецкая, дом 6. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что трое неизвестных на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 перегородили проезд машине Nissan Teana.

Под предлогом якобы ранее совершенной аварии преступники потребовали выйти из машины водителя – студента колледжа 1998 года рождения, а также пассажиров – молодых людей 1993 и 1997 годов рождения.

Злоумышленники избили студентов, отобрали у них мобильные телефоны, а из багажника похитили шесть миллионов 875 тысяч рублей, принадлежащих водителю. После этого неизвестные скрылись. Сейчас их разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело о грабеже.