Крупную партию героина пытались сбыть в Москве

Полиция задержала подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии героина в центре Москвы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, задержаны 59-летний москвич и 22-летняя приезжая женщина. Инцидент произошел на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную.
При досмотре у них обнаружили 50 завязанных свертков из полимерного материала общей массой более 120 граммов. При исследовании части изъятого вещества выяснилось, что оно содержит в своем составе наркотическое средство – героин.
"Установлено, что данное наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.
7 декабря полиция задержала жителя Черноголовки, подозреваемого в покушении на сбыт почти 100 граммов гашиша в городском округе Черноголовка.
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