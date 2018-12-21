Крупную партию героина пытались сбыть в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии героина в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, задержаны 59-летний москвич и 22-летняя приезжая женщина. Инцидент произошел на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную.

При досмотре у них обнаружили 50 завязанных свертков из полимерного материала общей массой более 120 граммов. При исследовании части изъятого вещества выяснилось, что оно содержит в своем составе наркотическое средство – героин.

"Установлено, что данное наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

7 декабря полиция задержала жителя Черноголовки, подозреваемого в покушении на сбыт почти 100 граммов гашиша в городском округе Черноголовка.