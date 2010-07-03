На севере столицы нашли пакет с гранатами

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Две гранаты Ф-1 (ручная противопехотная оборонительная граната. – Прим. ред.) обнаружили во вторник в пакете на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

На место происшествия направляются кинологи. Пакеты с гранатами обнаружили недалеко от дома № 13 на Лихоборской набережной.

Место находки огородили. Сейчас пока неясно, боевые это гранаты или учебные.