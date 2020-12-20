Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по МО.

Возгорание произошло в коттеджном поселке "Смартвиль" в деревне Минеево. В результате пожара пострадал один человек, уточняют в ведомстве.

Ранее один человек погиб, еще одному потребовалась медпомощь после возгорания в квартире на севере Москвы. Пожар произошел в квартире по адресу: улица Декабристов, 32.