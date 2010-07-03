Четыре человека пострадали в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Новомосковском округе столицы случилась авария с участием двух автомобилей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ ГИБДД России.

"В поселении Мосрентген на пересечении Проектируемого проезда №133 с Проектируемым проездом №134 произошло столкновение автомашины "Газель" с легковым автомобилем", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В результате аварии пострадали четыре человека", – заключили в сообщении.

Ранее пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте. По имеющимся данным, в аварии пострадали четыре человека.