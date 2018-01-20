Таксист открыл стрельбу у метро "Маяковская" в Москве

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Таксист начал стрелять по людям у станции метро "Маяковская" в центре столицы.

В ночь на 20 января на 1-й Тверской-Ямской улице водитель авто ранил двух человек из травматического оружия и скрылся. Полиция разыскивает мужчину, сообщает газета "Известия".

Как рассказали очевидцы, между таксистом и пассажирами случился конфликт. Причиной стало то, что они, будучи нетрезвыми, отказались выйти из машины по просьбе водителя.

ТАСС уточняет, что инцидент произошел около 1:30. Ранеными оказались два человека, с ними работали врачи.