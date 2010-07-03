Мужчину задержали в Подмосковье за выращивание конопли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция городского округа Ступино задержала подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений, сообщает Агентство "Москва".

58-летнего москвича задержали возле одного из домов села Хатунь. Правоохранители обнаружили и изъяли у него на участке 184 куста растений с корневыми плодами. Химическое исследование показало, что задержанный культивировал коноплю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя столицы по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире.