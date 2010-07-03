Под Псковом принудительно посадили легкомоторный самолет

Фото: ТАСС/Vladimir Zhabrikov/URA.RU

Легкомоторный самолет, не отвечавший на запросы, принудительно посадили на аэродроме под Псковом. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Инцидент произошел утром 18 апреля. Пилот легкомоторного самолета игнорировал запросы, которые диспетчер отправлял ему с земли по радиосвязи, уточнил собеседник агентства. По его словам, воздушное судно "пришлось принудительно посадить, поскольку Псковская область − приграничная территория".

"Посадка прошла штатно, никто не пострадал", − добавил представитель региональных экстренных служб.

Еще один источник агентства сообщил, что самолет следовал из Тверской области.