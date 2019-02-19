UTair проверит причины повреждения лобового стекла самолета при посадке

Фото: Агентство "Москва"

Авиакомпания UTair проведет проверку причин повреждения лобового стекла самолета при заходе на посадку в аэропорту Внуково, сообщает Агентство "Москва".

18 февраля при заходе на посадку у Boeing растрескался верхний слой лобового стекла. Несмотря на это, посадка прошла в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Boeing-737 выполнял рейс Сыктывкар – Москва. Перед посадкой в кабине треснул внешний слой лобового стекла второго пилота. Пострадавших нет. Наземные службы выяснят, сможет ли лайнер в ближайшие дни перевозить пассажиров.