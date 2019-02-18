Такси и грузовик столкнулись на 46-ом километре МКАД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Такси и грузовик МАЗ столкнулись на МКАД в районе реки Сетуньки. В результате аварии пострадал водитель такси.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД России, ДТП произошло на внешней стороне 46-го километра МКАД. В результате аварии водитель оказался зажат в автомобиле. Отмечается, что мужчина получил травмы. Информации о состоянии водителя грузовика не поступало.

В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб города, которые пытаются извлечь пострадавшего из машины. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего.