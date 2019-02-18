Фото: портал Москва 24

Водитель сбил девушку на переходе в центре Москвы. ДТП произошло на Новолесной улице.

Как сообщает корреспондент портала Москва 24, девушка жива. Однако пока никакой точной информации о ее состоянии нет.

На месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.