Мужчина скончался на улице возле станции метро "Теплый Стан"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Мужчина скончался на улице на юго-западе столицы.

По предварительным сведениям, у салона сотовой связи рядом со станцией метро "Теплый стан" скоропостижно скончался 51-летний житель Орловской области. Признаков насильственной смерти у него на теле не выявили, сообщает Агентство "Москва". Выясняются обстоятельства случившегося, а также причина смерти.

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