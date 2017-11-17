17 ноября 2017, 11:06Происшествия
Мужчина скончался на улице возле станции метро "Теплый Стан"
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Мужчина скончался на улице на юго-западе столицы.
По предварительным сведениям, у салона сотовой связи рядом со станцией метро "Теплый стан" скоропостижно скончался 51-летний житель Орловской области. Признаков насильственной смерти у него на теле не выявили, сообщает Агентство "Москва". Выясняются обстоятельства случившегося, а также причина смерти.
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