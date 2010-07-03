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Происшествия

16 ноября, 23:25

Глава Псковской области обвинил экс-подчиненного в продаже своего сайта

происшествия истории

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В Псковской области уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на инстаграм-аккаунт руководителя региона Михаила Ведерникова.

По словам губернатора, заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников зарегистрировал домен на свое имя по поручению руководителя. Год назад мужчину попросили оставить должность, поскольку "к его работе было много нареканий". Впоследствии, уволенный чиновник решит продать сайт с доменом "ведерников.рф".

"Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тысяч рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей", — заявил Ведерников.

Чиновник подчеркнул, что Колесников изначально пытался шантажировать представителей власти Псковской области, указывая на недоступность сайта. В настоящий момент известно, что портал губернатора портал открылся под новым доменом "губернатор60.рф".

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