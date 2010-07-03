Челябинский аэропорт "Игорь" стал мемом в соцсетях

Фото: телеграм-канал "Подьем"

Пользователей Сети рассмешил снимок нового терминала международного аэропорта Челябинска. На стеклянном фасаде здания появилась надпись "Игорь".

Многим вспомнился номер из шоу "Уральские пельмени" с бабушкой, донимающей внука пронзительным "И-и-игорь".

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, сейчас рабочие монтируют надпись "Курчатов". В мае этого года уральскому аэропорту было присвоено имя основателя атомной промышленности Игоря Васильевича Курчатова.



В администрации аэропорта порадовались живому отклику на фото в социальных сетях.

"Очень радуют люди в комментариях. Не все потеряно, у людей осталось чувство прекрасного! Чем больше критического мышления, тем лучше город, тем лучше работают чиновники и олигархи-владельцы общественных мест", – говорится на странице воздушной гавани во "ВКонтакте".

Новый терминал аэропорта в Челябинске представляет собой здание площадью 16,4 тысячи квадратных метров. Площади нынешнего здания аэровокзала будут отданы под международный терминал.



Фото: соцсети

Фото: соцсети