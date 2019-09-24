"Когда дадут отопление?" Самые горячие мемы от горожан

На протяжении последних дней москвичи живут с одним мучительным вопросом: когда дадут отопление? Половине жителей столицы уже повезло, в их домах заработали батареи. В остальные дома тепло придет к среде. Еще можно позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29. А пока мы подготовили легкое утешение – бодрящие "отопительные" мемы от пользователей интернета.

Фото: соцсети

Во всех квартирах есть одно место, где можно согреться, – ванная комната. Люди готовы по часу стоять под теплыми струями воды и горячим паром.

Фото: соцсети

Кто-то просто укутывается в одеяло, утыкается в телефон и старается не двигаться, сохраняя тепло.

Фото: соцсети

А вот одинокие мужчины, у которых дома уже включили отопление, сорвали джекпот. С привилегией теплой квартиры у них появился дополнительный повод пригласить замерзающих девушек в гости.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В это же время давно простившиеся с холостяцкой жизнью не всегда понимают тонкие намеки своих жен:

Фото: соцсети

А пока люди находят способы отогреться дома, на улицах заработали "КОТельные":

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Домашние коты тоже спасаются, как могут:

Фото: соцсети

Хотя у кого-то и во дворе есть особые привилегии. Рексу повезло.

Фото: соцсети

Но не стоит отчаиваться, осталось ждать совсем недолго. Ваш дом уже стоит в очереди на подключение: