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Москва 24

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17:17

Отопление появится во всех столичных домах к среде

город ЖКХ общество

17:17

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Власти Москвы планируют обеспечить все дома теплом ко вторнику-среде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

"Нормативный срок разогрева города с подачи тепла – 5 суток, но мы делаем это всегда значительно раньше, и полагаю, что в этом году сделаем это чуть раньше, чем пять суток", – сказал он.

Ранее Бирюков сообщал, что энергетики приступили к подаче тепла в жилые дома в Москве. Он отметил, что к пуску тепла приступили после понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов и в соответствии с действующим регламентом.

По состоянию на 15:00 23 сентября МОЭК подключила к теплу 3 483 жилых дома. Тепло подано в 2 515 зданий школ, 2 397 детских садов, 1 244 больницы и 625 поликлиник, сообщает пресс-служба ПАО "МОЭК".

Если отопительный сезон начался пять или более дней назад, но в вашей квартире все еще нет отопления, вы можете:

– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;
– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";
– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.

Если после включения отопления вы измерили температуру в квартире, она оказалась меньше или больше нормативной, вы можете: обратиться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию, позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.

Более 80% социальных объектов Москвы подключили к отоплению

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город ЖКХ общество

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