Следователи нашли женщину, пропавшую после снятия в банке 5,8 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственные органы установили местонахождение женщины, пропавшей после обналичивания в центре Москвы почти шести миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет по Москве.

Женщина доставлена на допрос. По предварительной информации, против нее не совершалось каких-либо противоправных действий.

Инцидент произошел 15 января. В банке на улице Новая Басманная женщина 1980 года рождения сняла 5,8 миллиона рублей, вырученные от продажи квартиры. Получив деньги, женщина не вернулась домой и перестала выходить на связь с родственниками. О пропаже сообщил ее сожитель.