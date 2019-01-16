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В Москве мужчина избил сына-подростка на приеме у семейного психолога. Мать ребенка написала на мужа заявление и попросила привлечь его к ответственности.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел 15 января. В одну из детских поликлиник столицы обратился 12-летний мальчик. Врачи диагностировали у него ушибы головы.

По словам матери ребенка, ее сын и супруг проходили семейную терапию у психолога. Во время сеанса мужчина ударил мальчика по голове, а затем начал выкручивать ему уши. В настоящий момент сотрудники полиции выясняю причины и обстоятельства произошедшего.