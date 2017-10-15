Более 30 человек эвакуированы из Центрального дома художника в Москве

Датчики зафиксировали в Центральном доме художника незначительное задымление на техническом этаже. В результате из здания эвакуировали более 30 человек.

Инцидент произошел на улице Крымский Вал, 10. Как сообщает Агентство "Москва", в результате никто не пострадал.

В настоящее время задымление уже рассеялось. ЦДХ работает в штатном режиме. Уточняется, что посетители вернулись в здание, выставки работают в полном объеме. Причину задымления не установили.