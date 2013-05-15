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Происшествия

15 мая 2013, 08:29

Бездомный бросил гранату в витрину магазина на Арбате

происшествия криминал бездомные гранаты

Полиция задержала пытавшегося взорвать магазин бездомного

В ночь на среду, 15 мая, бездомный бросил гранату в витрину одного из магазинов на Арбате. Снаряд не взорвался, никто не пострадал. Сообщение на пульт районного ОМВД пришло около полуночи, стражи порядка задержали нарушителя. Им оказался уроженец Краснодарского края 1977 года рождения, который с прошлого года бродяжничал в Москве.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели витрину и обнаружили в ней гранату РГД-5. Для изъятия и обезвреживания снаряда вызвали сотрудников инженерно-саперного отряда.

При задержанном бездомном в полиции нашли запал от гранаты. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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