В центре Москвы загорелась пятиэтажная парковка, есть пострадавшие

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы загорелась пятиэтажная парковка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По адресу улица Подвойского, владение 5, произошло загорание на пятиэтажной парковке. Два человека пострадали", – рассказал источник.

Он уточнил, что густой черный дым валит с третьего и четвертого этажей здания, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано. По данным источника, причиной пожара послужило короткое замыкание.

"Было загорание обшивки потолка из-за короткого замыкания", – сказал он.

Ранее в результате пожара, который возник в доме в Тимирязевском районе, пострадал один человек. Уточнялось, что пострадавший был обнаружен в ходе тушения. Ему потребовалась реанимационная помощь.