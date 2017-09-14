Обвиняемый в краже у артистов цирка Запашных предстанет перед судом

14 сентября 2017, 14:00
Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев
Суд над мужчиной, обокравшим цирк братьев Запашных в костюме клоуна, начался в столице, сообщают "Дни.ру". Преступник пробрался в гримерку артистов и вынес оттуда технику и личные вещи.
Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Отыскать злоумышленника удалось, когда он продавал украденный ноутбук. Предполагаемого вора обвиняют в целой серии краж по всей Москве. В деле еще как минимум восемь эпизодов.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина на протяжении 2016 года выносил ценности из офисов столицы, прикидываясь уборщиком и просто взламывая помещения.
Эдгар Запашный, пострадавший от действий преступника, отметил, что вор обладает актерским мастерством, поскольку он смог проявить себя как человек, давно живущий в цирке. По словам дрессировщика, злоумышленник вел себя хладнокровно и не пытался сразу же покинуть место преступления после кражи. При этом мужчина четко знал, когда и в какую гримерку он сможет зайти, чтобы обокрасть артистов.
По словам Запашного, злоумышленник действовал не в одиночку, ему помогал координатор, с которым вор общался по рации. Сообщник, скорее всего, находился на внешнем периметре, сейчас там расставлена охрана.
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