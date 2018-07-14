В Кемерове начался снос торгового центра "Зимняя вишня"

14 июля, 11:47
В Кемерове начался демонтаж ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерове начался демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек, передает телеканал Москва 24.
Начались работы с расчистки площадки от строительного мусора. Также планируется в течение дня демонтировать наружное оборудование, которое можно вывезти и сохранить.
16 июля в Кемерово из Екатеринбурга прибудет спецтехника, которая будет заниматься разбором здания.
Ранее исполняющий обязаности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции. Также он отметил, что после встречи с жителями стало ясно, что "Зимняя вишня“ всегда будет ассоциироваться с гибелью людей.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых – дети.
Причиной случившегося могло стать короткое замыкание в светильнике. При расследовании обнаружено множество нарушений – как в конструкции центра, так и в работе противопожарных систем. По уголовному делу, заведенному после происшествия, были арестованы 10 человек.
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