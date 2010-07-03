Самолет Уфа – Нижневартовск экстренно приземлился в Тюмени

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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Уфы в Нижневартовск, экстренно приземлился в Тюмени из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров, сообщает РИА Новости.

Бригада скорой помощи доставила пациента в медико-санитарную часть "Нефтяник" для оказания специализированной помощи.