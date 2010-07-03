Осетинский депутат сдал мандат после скандала с избиением учительницы

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Депутат из Северной Осетии Василий Гогичашвили сложил полномочия после обвинений в избиении учительницы школы № 4 Ардонского района. О своем решении он рассказал в видеообращении, которое появилось на сайте "ОсНова".

По словам Гогичашвили, он сдал мандат, чтобы избежать дискредитации его и партии "Патриоты России". Бывший парламентарий добавил, что попал под травлю со стороны властей республики.

"Было незаслуженное обвинение в краже денег моей болеющей племянницы, имеющей инвалидность. На моем месте любой вышел бы из себя. Однако я пальцем никого не трогал", – сказал Василий Гогичашвили.

Ранее СМИ сообщили, что родители и сотрудники осетинской школы пожаловались полицейским на местного депутата. Отмечалось, что во время урока он ворвался в класс и стал бить учительницу, а после схватил ее за волосы и потащил к директору.

Таким способом депутат пытался "разобраться" с педагогом, которая оставила его племянницу для воспитательной беседы после уроков.

Источник в правоохранительных органах утверждал, что подобное происходит не первый раз. Годом ранее Гогичашвили применил силу против еще одной учительницы. Местные следователи уже начали проверку.