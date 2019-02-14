Задержан подозреваемый в избиении до смерти общественного деятеля Грибова

Фото: СК РФ

В Подмосковье задержали подозреваемого в избиении до смерти сотрудника общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дмитрия Грибова, сообщает РИА Новости.

Подозреваемым оказался 57-летний местный житель. Его уже допросили. У задержанного изъяли автомобиль, два телефона и одежду "со следами преступления".

Вечером 11 февраля двое неизвестных в масках напали на мужчину во дворе многоэтажки в поселке Виноградово. Они несколько раз ударили Грибова по голове, а затем скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Как полагает следствие, преступление совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим.

Установлено, что подозреваемый ранее был судим за причинение среднего вреда здоровью. Розыск второго участника избиения продолжается.