МЧС предупредило об угрозе обвала дома в Шахтах

Фото: ТАСС/Сергей Леваненков

По данным МЧС, есть угроза дальнейшего обрушения дома в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Утром 14 января здесь взорвался бытовой газ в одном из домов. Были повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Из дома эвакуировали жителей, 140 человек. Из-под завалов удалось достать двух человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Власти региона выплатят по миллиону рублей семье женщины, которая погибла при взрыве газа.

Дом, где произошел взрыв, – девятиэтажка 1993 года постройки. Город Шахты – третий по численности населения в Ростовской области. В нем проживают более 235 тысяч человек.

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