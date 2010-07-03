Движение по улице Миклухо-Маклая ограничено из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта по улице Миклухо-Маклая в ЮЗАО ограничено из-за аварии. Об этом сообщает ГКУ ЦОДД на своей официальной странице в Twitter.

Авария произошла в районе дома 59. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

На участке полностью перекрыто движение в сторону Профсоюзной улицы. Проезд организован по встречной полосе. Автомобилистам рекомендуют объезжать место ДТП по улице Введенского.

Ранее легковушка и грузовик с полуприцепом столкнулись лоб в лоб на северо-западе Подмосковья. В результате аварии погибли три человека. Авария произошла на 540-м километре автодороги А-108 Московского большого кольца (МБК) в районе населенного пункта Решоткино Клинского городского округа.

