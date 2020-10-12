Полиция Красноярска заинтересовалась видео с потасовкой в лифте

В Красноярске мужчина силой затолкал жену в лифт на глазах у ребенка

Полиция Красноярска разбирается в обстоятельствах потасовки между мужчиной и его девушкой в лифте жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

"По данному факту, о котором прошли сообщения в СМИ, полиция начала проверку. Разбираемся", – сообщила начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина силой заталкивает женщину в лифт. Все это происходило на глазах у ребенка. Позже мужчина заявил, что ничего серьезного не произошло, а девушка "просто не хотела идти домой".

По данным СМИ, участником конфликта является чемпион города по бодибилдингу Игорь Ярмол. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.