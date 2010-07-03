Опубликованы фото с места трагедии в Тыве

Фото: МВД по Республике Тыва

МВД по Республике Тыва опубликовало фотографии с места аварии на реке Шуй.

По данным правоохранителей, машина опрокинулась при попытке пересечения реки, в салоне в это время было 12 человек. Двоим мужчинам удалось выбраться и спастись.



Фото: МВД по Республике Тыва

На месте обнаружены тела девятерых погибших, семеро из них несовершеннолетние. Одна женщина числится без вести пропавшей, ведутся ее поиски. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по республике.

Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", власти региона возьмут на себя расходы по организации похорон погибших.

Смертельное ДТП произошло под Нижним Новгородом. Четыре человека погибли в Навашинском районе, когда легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

На севере Москвы в результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Там столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Lada.