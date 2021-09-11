Число пострадавших при взрыве в жилом доме под Ельцом составляет 8 человек – МЧС

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Число пострадавших при взрыве в жилом доме под Ельцом в Липецкой области составляет до 8 человек, из них двое – погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МЧС.

Уточняется, что в данный момент спасатели продолжают поиски под завалами еще одного человека.

"По имеющейся информации, под завалами находится мужчина", – уточнил начальник ГУ МЧС по Липецкой области Василий Разумнов.

Сигнал о хлопке газа был получен экстренными службами в ночь на субботу, 11 сентября. Взрыв случился в двухэтажном многоквартирном доме №24 по улице Школьной в поселке Солидарность.

По данным МЧС, в результате случившегося произошло частичное обрушение стены здания. Кроме того, был полностью разрушен один подъезд дома.

В результате случившегося погибли два человека – женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.