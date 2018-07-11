Полутораметровую змею поймали на Ленинском проспекте в столице. Пресмыкающееся расположилось на дереве в одном из дворов на уровне четвертого этажа, передает телеканал Москва 24.

Несколько часов спасатели и ветеринары пытались приручить напуганную змею. В итоге ее удалось снять с дерева при помощи пожарной лестницы и специальных инструментов.

Оказалось, что особь не ядовитая и принадлежит к виду амурский полоз. Теперь змею отправят на передержку, ведется поиск ее владельцев.