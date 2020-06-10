В машине Ефремова в момент ДТП не было пассажиров – МВД

11:46
Фото: ТАСС/Роман Канащук
Столичная полиция опровергла информацию, что в момент ДТП в машине актера Михаила Ефремова были еще люди. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.
"Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности", – рассказали в пресс-службе МВД по городу.
Российский актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре города вечером 8 июня. Артист был за рулем Jeep Grand Cherokee. Он на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada. При столкновении транспортных средств пострадал водитель встречной машины. Позднее он скончался в столичной больнице.
Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что тот сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Потом источник в правоохранительных органах сообщил, что в крови Ефремова обнаружены следы наркотических веществ.
Артиста обвиняют в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Так, столичный суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Он не имеет права покидать свое место жительства. Актеру также запрещается отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом.
Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом
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