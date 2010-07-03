Муж проиграл миллионы, похищенные кассиршей банка в Башкирии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Муж кассирши банка из Салавата проиграл более 20 миллионов рублей, которые похитила его жена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи в сборе денег, чтобы вернуть банку", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сама укравшая миллионы Луиза Хайруллина сейчас находится в одиночной камере СИЗО.



Ранее стало известно, что женщину задержали в Казани. По версии следствия, кассирша похитила из банка около 25 миллионов рублей.