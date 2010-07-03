При взлете пассажирского самолета в Саратове задымилась кабина пилотов

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В кабине пилотов пассажирского самолета авиакомпании Utair произошло задымление при взлете из саратовского аэропорта, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 9 апреля на борту самолета Як-42Д, следовавшего по маршруту Саратов – Сургут. Из-за задымления экипаж воздушного судна принял решение прекратить полет и зарулить на стоянку. Никто не пострадал.

Всего на борту было 99 пассажиров, их немедленно эвакуировали и доставили обратно в аэропорт. Сейчас они ожидают резервный борт, точное время отправки пока не известно.

Аэропорт работает в штатном режиме и строго по расписанию. Обстоятельства происшедшего выясняются, сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку.