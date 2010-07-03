Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В многоквартирном доме в Коломне утром в понедельник, 8 апреля, произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Инцидент произошел в одной из квартир в доме №84 на проспекте Кирова. Пожара не последовало, разрушений перекрытий не зафиксировано. Были выбиты стекла на кухне. Медики оказывают помощь хозяину квартиры.

На месте происшествия работали девять единиц техники и 26 человек.