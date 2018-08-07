Возгорание в подземном коллекторе на западе Москвы потушено

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Пожарные ликвидировали возгорание в подземном коллекторе на Большой Дорогомиловской улице. Площадь распространения огня составила 60 погонных метров, сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о локализации пожара. Всего в коллекторе проходят 15 силовых кабелей, сообщает ТАСС.

Пожар удалось потушить без отключения электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, системы безопасности и автоматическое переключение потребителей на резервные схемы сработали в штатном режиме.