Направлявшийся в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Кемерово – Москва, совершил посадку в Новосибирске, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

"Рейс "Аэрофлота" 1451 совершил посадку в Новосибирске по решению экипажа", – цитирует собеседника ТАСС.

В справочной кемеровской воздушной гавани уточнили, что из аэропорта имени Леонова самолет вылетел в 07:10 (03:10 мск). Борт продолжит рейс в столицу в 11:10 (07:10 мск).

Причина вынужденной посадки самолета не уточняется.