Подозрительный багаж обнаружили в лондонском аэропорту "Хитроу"

Подозрительный багаж обнаружили 6 января в терминале №2 лондонского аэропорта "Хитроу". Об этом сообщает полиция британской столицы в своем микроблоге в Twitter.

"Никто не пострадал, ведется расследование", − сказано в сообщении полиции. Из-за подозрительного предмета зону досмотра багажа оцепили. Также пришлось приостановить посадку пассажиров на некоторые рейсы.

Police in Heathrow are assessing an item of luggage at Terminal 2. No reported injuries. Enquiries ongoing. Thanks for your cooperation @HeathrowAirport



Подозрительную находку тщательно обследовали прибывшие в аэропорт эксперты. В ходе проверки выяснилось, что багаж неопасен.

Assessment of luggage item by specialist officers now complete. Nothing untoward. Terminal 2 zone that was being looked at by police will be reopened shortly. Thank you for your patience @HeathrowAirport