Подозрительный багаж обнаружили в лондонском аэропорту "Хитроу"

Подозрительный багаж обнаружили 6 января в терминале №2 лондонского аэропорта "Хитроу". Об этом сообщает полиция британской столицы в своем микроблоге в Twitter.
"Никто не пострадал, ведется расследование", − сказано в сообщении полиции. Из-за подозрительного предмета зону досмотра багажа оцепили. Также пришлось приостановить посадку пассажиров на некоторые рейсы.
Police in Heathrow are assessing an item of luggage at Terminal 2. No reported injuries. Enquiries ongoing. Thanks for your cooperation @HeathrowAirport
Подозрительную находку тщательно обследовали прибывшие в аэропорт эксперты. В ходе проверки выяснилось, что багаж неопасен.
Assessment of luggage item by specialist officers now complete. Nothing untoward. Terminal 2 zone that was being looked at by police will be reopened shortly. Thank you for your patience @HeathrowAirport
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.