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18:14

Подозрительный багаж обнаружили в лондонском аэропорту "Хитроу"

происшествия транспорт за рубежом

18:14

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Фото: ТАСС/Tolga Akme

Подозрительный багаж обнаружили 6 января в терминале №2 лондонского аэропорта "Хитроу". Об этом сообщает полиция британской столицы в своем микроблоге в Twitter.

"Никто не пострадал, ведется расследование", − сказано в сообщении полиции. Из-за подозрительного предмета зону досмотра багажа оцепили. Также пришлось приостановить посадку пассажиров на некоторые рейсы.


Подозрительную находку тщательно обследовали прибывшие в аэропорт эксперты. В ходе проверки выяснилось, что багаж неопасен.

"Ничего неуместного не выявлено", − заявили в полиции, пообещав, что уже вскоре второй терминал Хитроу возобновит работу в штатном режиме.

происшествия транспорт за рубежом

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