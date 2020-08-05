Мужчина сломал шлагбаум на въезде в НИИ имени Склифосовского

21:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве задержали мужчину, сломавшего шлагбаум на въезде на территорию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
С заявлением в полицию обратился начальник охраны частного охранного предприятия. Он рассказал, что 4 августа неизвестный сломал шлагбаум на въезде в НИИ и похитил служебный телефон, после чего скрылся.
В ходе розыска полицейские на проспекте Мира задержали 33-летнего приезжего из Чечни. У него изъяли похищенный телефон. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В июле пьяный мужчина сломал шлагбаум в районе проспекта Вернадского. Его задержала полиция.
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