Мужчина сломал шлагбаум на въезде в НИИ имени Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве задержали мужчину, сломавшего шлагбаум на въезде на территорию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратился начальник охраны частного охранного предприятия. Он рассказал, что 4 августа неизвестный сломал шлагбаум на въезде в НИИ и похитил служебный телефон, после чего скрылся.

В ходе розыска полицейские на проспекте Мира задержали 33-летнего приезжего из Чечни. У него изъяли похищенный телефон. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июле пьяный мужчина сломал шлагбаум в районе проспекта Вернадского. Его задержала полиция.