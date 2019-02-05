Начальник отдела Центральной оперативной таможни задержан по подозрению в получении взятки

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Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни задержан по подозрению в получении взятки, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, задержанный в апреле 2018 года получил от представителя одной из коммерческих организаций, импортирующих товары, взятку в сумме 347 тысяч. рубле.

За это он обещал уменьшить штрафные санкции в рамках возбужденного административного производства в отношении компании и в дальнейшем не проводить проверки.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия по закреплению доказательственной базы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании мера пресечения в виде заключения под стражу.