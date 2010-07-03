СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Тверской области

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После аварии с участием автобуса в Тверской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло 3 марта на автодороге Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино. Микроавтобус Mercedes Benz столкнулся с автомобилем Nissan Almera. В результате пострадали 11 человек.

По данным властей региона, двоих пострадавших положили в реанимацию, пятерых – в травматологию. Остальных после осмотра медиками отпустили домой. В числе пострадавших – водитель и пассажир иномарки, а также девять пассажиров маршрутки.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

В то же время сообщается, что водитель компании "Интершина" получил задание по перевозке пассажиров из Кашина через город Калязин Тверской области в Сергиев Посад Московской области. Следствие выяснило, что разрешения на пассажирскую перевозку этим автобусом не было. Кроме того, перед выпуском на линию был проведен технический осмотр автобуса, который выявил неисправности, и несмотря на это, его допустили к эксплуатации.