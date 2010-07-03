СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Тверской области

После аварии с участием автобуса в Тверской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости.
ДТП произошло 3 марта на автодороге Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино. Микроавтобус Mercedes Benz столкнулся с автомобилем Nissan Almera. В результате пострадали 11 человек.
По данным властей региона, двоих пострадавших положили в реанимацию, пятерых – в травматологию. Остальных после осмотра медиками отпустили домой. В числе пострадавших – водитель и пассажир иномарки, а также девять пассажиров маршрутки.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.
В то же время сообщается, что водитель компании "Интершина" получил задание по перевозке пассажиров из Кашина через город Калязин Тверской области в Сергиев Посад Московской области. Следствие выяснило, что разрешения на пассажирскую перевозку этим автобусом не было. Кроме того, перед выпуском на линию был проведен технический осмотр автобуса, который выявил неисправности, и несмотря на это, его допустили к эксплуатации.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.