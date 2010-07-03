Фургон загорелся в центре Москвы

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В центре столицы загорелся фургон, передает Агентство "Москва". Возгорание произошло в районе пересечения Новинского бульвара и Большой Никитской улицы.

На кузове написано "Российская правовая академия министерства юстиции РФ". На место ЧП оперативно прибыли пожарные, которые потушили горящий автомобиль.