Трамвай и троллейбус столкнулись в Чехии

При столкновении троллейбуса и трамвая 40 человек получили травмы на юго-востоке Чехии. Об этом сообщила национальная служба спасателей и пожарных.
"Сорок человек получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения трамвая и троллейбуса, которое произошло на перекрестке улиц Масна и Крженова в центре города Брно", – рассказал представитель службы Ярослав Мирошка.
Тяжелые травмы получили пять человек. Их доставили в отделения интенсивной терапии близлежащих больниц.
Полиция сейчас выясняет причину аварии. Рассматриваются несколько версий. По одной из них, водитель троллейбуса не успел затормозить, когда на перекресток выехал трамвай.
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