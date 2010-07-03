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16:35

Трамвай и троллейбус столкнулись в Чехии

происшествия транспорт за рубежом

16:35

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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

При столкновении троллейбуса и трамвая 40 человек получили травмы на юго-востоке Чехии. Об этом сообщила национальная служба спасателей и пожарных.

"Сорок человек получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения трамвая и троллейбуса, которое произошло на перекрестке улиц Масна и Крженова в центре города Брно", – рассказал представитель службы Ярослав Мирошка.

Тяжелые травмы получили пять человек. Их доставили в отделения интенсивной терапии близлежащих больниц.

Полиция сейчас выясняет причину аварии. Рассматриваются несколько версий. По одной из них, водитель троллейбуса не успел затормозить, когда на перекресток выехал трамвай.

происшествия транспорт за рубежом

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