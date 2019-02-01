Подросток выжил после падения под прибывающий поезд на станции "Сходненская"

На станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии метро под прибывающий поезд упал подросток. Его спасло то, что он упал в спасательный желоб, сообщает Агентство "Москва".
Пострадавший – несовершеннолетний уроженец республики Кыргызстан. Прибывший на место наряд скорой помощи диагностировал у него перелом бедра, черепно-мозговую травму, множественные ссадины и ушибы.
Подростка направили в ГКБ №67. Полицейские опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов на линии. Позднее движение ввели в график.
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