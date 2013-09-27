Форма поиска по сайту

27 сентября 2013, 12:01

В Новокосине восстановят стадион "Олимп"

В районе Новокосино на востоке Москвы построят стадион. Спортивный объект будет располагаться на месте бывшего стадиона "Олимп" и получит то же самое название.

Строительство стадиона запланировано в адресной инвестиционной программе правительства Москвы, сообщает сайт департамента градостроительной политики Москвы.

Стадион введут в эксплуатацию в 2016 году, он расположится по адресу улица Суздальская, владение 40.

Отметим, что на старом стадионе "Олимп" играла одноименная юношеская команда. Спортивный объект снесли в связи со строительством станции метро "Новокосино".

