24 июля 2013, 19:45

Экономика

Магазинам Москвы рекомендуют прекратить продажу малины из Нидерландов

Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендовало магазинам приостановить продажу замороженной малины из Нидерландов из-за обнаружения в ней норовируса.

Вирус обнаружили в партии ягод объемом 17 тонн. По информации управления, в частности, малина была поставлена в город Дубна по адресу: проспект Боголюбова, 26.

Производитель малины – нидерландская компания OerlemansFoodsNederland B.V.номер партии - 4052332, срок годности ягод до 1 ноября 2014 года, передает РИА Новости.

продукты продажи запреты ягоды

