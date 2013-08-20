Форма поиска по сайту

20 августа 2013, 17:04

Общество

Центр помощи семьям открылся в Люберецком районе Подмосковья

Центр развития семьи и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, открылся в деревне Марусино Люберецкого района Подмосковья.

На церемонии открытия присутствовал врио губернатора Московской области Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

Ранее в здании находился детский дом, воспитанников которого забрали приемные семьи. Воробьев отметил, что власти области намерены каждый год закрывать таким образом по четыре детских дома.

