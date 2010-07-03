Москва 24 покажет, какой будет вступительная кампания в вузы в этом году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

3 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к вступительной кампании в вузы.

Речь пойдет о правилах приема в вузы, минимальных проходных баллах по предметам, порядке поступления льготников, призеров олимпиад, медалистов, лауреатов конкурсов.

На пресс-конференции выступят:



Ярослав Кузьминов, ректор НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ);

Вячеслав Башев, проректор, руководитель приемной комиссии НИУ "Высшая школа экономики";

Григорий Заславский, ректор ФГБОУ "Российский институт театрального искусства" (ГИТИС);

Николай Кудрявцев, ректор Московского физико-технического института (МФТИ);

Денис Фомин-Нилов, ректор Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН);

Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства департамента образования Москвы.

Смотрите трансляцию 3 июня в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.