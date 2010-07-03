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15:57

Москва 24 покажет, какой будет вступительная кампания в вузы в этом году

пресс-конференция общество

15:57

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

3 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к вступительной кампании в вузы.

Речь пойдет о правилах приема в вузы, минимальных проходных баллах по предметам, порядке поступления льготников, призеров олимпиад, медалистов, лауреатов конкурсов.

На пресс-конференции выступят:

  • Ярослав Кузьминов, ректор НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ);
  • Вячеслав Башев, проректор, руководитель приемной комиссии НИУ "Высшая школа экономики";
  • Григорий Заславский, ректор ФГБОУ "Российский институт театрального искусства" (ГИТИС);
  • Николай Кудрявцев, ректор Московского физико-технического института (МФТИ);
  • Денис Фомин-Нилов, ректор Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН);
  • Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства департамента образования Москвы.

Смотрите трансляцию 3 июня в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

пресс-конференция общество

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